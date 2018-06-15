Bakan Elvan: 'Avrupa ülkelerinde, darbe girişiminde bulunanlar korunuyor, kollanıyor' - MERSİN
Bakan Elvan: "Avrupa ülkelerinde, darbe girişiminde bulunanlar korunuyor, kollanıyor" - MERSİN - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşması - Bayramlaşmadan detaylar"Avrupa ülkelerinde, darbe girişiminde bulunanlar korunuyor, kollanıyor" - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Şu anda Amerika'da Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde bu darbe girişiminde bulunanlar korunuyor ve kollanıyor. Onların iadesini istiyoruz göndermiyorlar. Çünkü onlar ellerinde bir potansiyel" - "24 Haziran seçimleri Türkiye meselesidir. Ya Türkiye'nin önünü açacağız ya güçlü bir şekilde büyümesinin önüne açacak bir yapıyı kuracağız ya da belirsiz bir ortama gireceğiz. Onun için bu seçimi çok mu çok önemsiyoruz"MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şu anda Amerika'da Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde bu darbe girişiminde bulunanlar korunuyor ve kollanıyor. Onların iadesini istiyoruz, göndermiyorlar. Çünkü onlar ellerinde bir potansiyel." dedi. Elvan, partisinin Mersin İl Başkanlığı tarafından il binasında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.
24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirten Elvan, "Sadece siyasi bir mesele değil. 24 Haziran seçimleri Türkiye meselesidir. Ya Türkiye'nin önünü açacağız ya güçlü bir şekilde büyümesinin önünü açacak bir yapıyı kuracağız ya da belirsiz bir ortama gireceğiz. Onun için bu seçimi çok mu çok önemsiyoruz." dediBu seçimde sadece siyasi partilerle yarışmadıklarını vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:"Bu seçimde aynı zamanda Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsız olan o üst akıl gruplarıyla, o bildiğiniz devletlerde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin farkında olalım. Seçime kalan 7 - 8 günlük süreçte tüm dünyaya şunu göstereceksiniz. 'Siz ne yaparsanız yapın biz yine yolumuza devam edeceğiz.' diyeceksiniz. 'Sizin ne söylediğiniz, sizin ne yapmak istediğiniz bizim için önemli' değil. 'Bizim için önemli olan bizim ne yapmak istediğimizdir.' diyeceksiniz. Dertleri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. Neden dertleri Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti? Çünkü AK Parti hükumetleri, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın en hızlı büyüyen, gelişen ülkesi konumuna geldi."Elvan, 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamını anımsatarak, yine dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı. - "Geçmiş dönemde darbelerde siyasi liderler seslerini çıkaramazlardı"Herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını belirten Elvan, şöyle devam etti:"Geçmiş dönemde darbeler olurdu. Siyasi liderler seslerini çıkaramazlardı ama bizim liderimiz ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dimdik ayağa kalktı 'Ben darbecilere karşıyım' dedi. Tankların o silahların karşısında durdu. Tankların karşısında durmayan, televizyon seyredenler de vardı. Onların da ne yaptıklarını gördük. Milletimiz bunu biliyor. Şu anda Amerika'da Almanya'da ve birçok Avrupa ülkesinde bu darbe girişiminde bulunanlar korunuyor ve kollanıyor. Onların iadesini istiyoruz göndermiyorlar. Çünkü onlar ellerinde bir potansiyel. Dolayısıyla biz bunu başarmak zorundayız. Hep birlikte Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Zaza'sı, Yörük'ü, Türkmen'i ile biz bir bütünüz. Kimse bizi bölemez, parçalayamaz. Bu birlik ve bütünlüğümüz de ilelebet devam edecek. "Elvan, dünyada ses getiren mega projelerini hayata geçirdiklerini, dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sının Türkiye'de gerçekleştiğini bildirdi.Bu devasa projeleri gerçekleştiren başka ülkelerin olmadığını dile getiren Elvan, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere en büyük cevabı 24 Haziran'da vereceklerini belirterek, "Şu 8 günde her türlü fedakarlığı yapacağız. Son 2,5 yılda neredeyse Mersin 'i yatırıma boğduk. Başlamadığımız hiçbir işimiz kalmadı. 16 yıllık süre içerisinde tam 31 milyar liralık Mersin 'e yatırım yaptık." ifadesini kullandı. - Tarsus ilçesinde bayramlaşmaElvan, daha sonra partisinin Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada Tarsuslu vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Elvan, tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.Burada da bir konuşma yapan Elvan, hiç kimsenin siyasi görüşüne, hangi partiye oy verdiğine bakmaksızın herkesi kucaklayacaklarını söyledi.
Güçlü bir Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Elvan, "Önümüz açık. Allah'ın izniyle bu başarıyı, büyümeyi, kalkınmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız." dedi. Elvan, daha sonra Mersin ve Tarsus'a yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı.