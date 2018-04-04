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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Elvan: ”(Akkuyu Nükleer Santrali) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” - SAMSUN İzle

Bakan Elvan: ”(Akkuyu Nükleer Santrali) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” - SAMSUN İzle

- Detaylar - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan - Bakan Elvan: - ”(Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralin tamamlanması) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz”SAMSUN (AA) - 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla Samsun 'da düzenlenen toplantıda konuştu.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:”(Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralinin tamamlanması) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” dedi.

Toplantı Sivil Toplum Rektör 

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