Bakan Elvan: ”(Akkuyu Nükleer Santrali) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” - SAMSUN
- Detaylar - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan - Bakan Elvan: - ”(Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralin tamamlanması) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz”SAMSUN (AA) - 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 16 ilin valileri, rektörleri, belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının katılımıyla Samsun 'da düzenlenen toplantıda konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:”(Temeli atılan Akkuyu Nükleer Santralinin tamamlanması) Türkiye’nin kalkınma sürecini tetikleyeceğine inanıyoruz” dedi.