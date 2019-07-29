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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin her anlamda yaşadığı değişim ve dönüşüm enerji ve doğal gaz sektörüne pozitif yansımış oldu' -AKSARAY

Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin her anlamda yaşadığı değişim ve dönüşüm enerji ve doğal gaz sektörüne pozitif yansımış oldu' -AKSARAY

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin her anlamda yaşadığı değişim ve dönüşüm enerji ve doğal gaz sektörüne pozitif yansımış oldu" - AKSARAY - Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreni - Projenin tanıtım videosu - Törene katılanlardan detaylar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in tören alanına gelişi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıAKSARAY - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma ve Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde konuştu.
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Açılış Töreni 

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