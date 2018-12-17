Bakan Dönmez: “Türkiye Dünya'yı en az kirleten ülkeler arasında”

-Karşılanması

-Fidan dikimi



( AMASYA ) AMASYA



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye aslında OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük emisyon değerlerine sahip bir ülke konumundadır. Şunu gururla söyleyebilirim ki Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer almaktadır” dedi.

‘Bir Enerji Bir Nefes Projesi’ kapsamında Amasya’nın Suluova ilçesinde üretim çalışmaları tamamlanan kömür madeni sahasındaki ağaçlandırma çalışmalarını takip eden Bakan Dönmez, nükleer enerjinin sera gazı salımına sebep olmadığı ve iklim değişikliğiyle ilgili hedefler açısından da kritik bir öneme sahip durumda olduğununu belirterek, “Enerji verimliliği sağlayacağı ilave enerji arzının yanı sıra aslında mevcut sera gazı emisyonlarının azaltımına da katkı sağlıyor. Türkiye aslında OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük emisyon değerlerine sahip bir ülke konumundadır. Şu gururla söyleyebilirim ki Türkiye dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer almaktadır. Bizim çevresel hassasiyetimiz aslında medeniyetimizin bir parçası. O nedenle bu konuda sorumluluğumuzun çok ötesinde bir hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.

‘Her ne pahasına olursa olsun’ gibi çarpık bir anlayışla değil, insana ve doğaya değer katan enerji politikalarıyla geleceğe yürüyüp enerji politikalarını hiçbir zaman çevre politikalarından ayrı tutmadıklarını vurgulayan Fatih Dönmez, “2018 yılında hidrolik hariç yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimimiz 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 35, 2016 yılına göre de yaklaşık yüzde 70 oranında artış gösterdi. İnşallah gelecek 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerji kurulu gücü toplamımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 53’ünü oluşturacaktır. Bu artışta hiç kuşkusuz 2 yıl önce ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikamızın rolü büyük” şeklinde konuştu.

Yerli kömürde çevreci bir yatırım modeli geliştirildiğine değinen Bakan Dönmez, “Üreticilerimizle anlaştık. 2 yıl içerisinde eski nesil santrallerin bacalama ve filtreleme sistemlerini yeniliyoruz. Yeni nesil santraller ise en ileri teknolojiyle doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle çalışacak” ifadelerini kullandı. Temiz kömür teknolojisi başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde giderek yaygınlaştığına işaret eden Dönmez, “Bu konudaki çalışmaları dikkatle inceliyoruz. Kömür gün geçtikçe daha temiz bir yakıt olmaktadır. Temiz kömür teknolojileriyle kömürün üretimi, zenginleştirilmesi ve kullanımında verimliliği maksimum seviyeye çıkartacağız inşallah. Diğer yandan düşük emisyon değerleriyle de çevresel etkilerini en aza indirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Dönmez, alanda Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, diğer yetkililer ve vatandaşlarla birlikte fidan dikti.

