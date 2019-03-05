Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez:“Güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz” Haberi

Bakan Dönmez:“Güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz” Haberi

Enerji Bakanı Dönmez'in testi kebabı kırması

Testis Toplantı İstişare Toplantısı Allah 

-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Yakın bir gelecekte güneş santralleri ile yeni düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Yozgat Valiliğini ziyaret ederek Vali Kadir Çakır ile görüştü. Daha sonra Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bakan Dönmez, Yozgat’ yöresel yemeği olan testi kebabının testisini kırarak güneş santralleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez ziyarete gittiği birçok ilde güneş santralleriyle ilgili ciddi bir talebin olduğunu söyleyerek “Aşağı yukarı gittiğimiz her yerde güneş santralleri ile ciddi bir talep var, kota artsın diye. İnşallah çok yakın bir gelecekte güneş santralleri ile ilgili yeni düzenlemeyi hayata geçirerek herkes dilediği gibi o şartlara bağlı kalmak suretiyle güneş santralini kuracak. Buna vatandaşlarımız resmi kurumlar ve Yozgatlılarda dahil” dedi.
(BMG-GF-
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı