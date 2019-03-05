Bakan Dönmez: 'Gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı' - YOZGAT
Bakan Dönmez: "Gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı" - YOZGAT - STK temsilcileriyle buluşma - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Bakan Dönmez: - "Gerek elektrikte gerek doğalgaz'da arz güvenliği sorunumuz kalmadı"YOZGAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.
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