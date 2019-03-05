Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı' - YOZGAT

Bakan Dönmez: 'Gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı' - YOZGAT

Bakan Dönmez: "Gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı" - YOZGAT - STK temsilcileriyle buluşma - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Bakan Dönmez: - "Gerek elektrikte gerek doğalgaz'da arz güvenliği sorunumuz kalmadı"YOZGAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Doğalgaz 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı