Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez’den Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama İzle

Bakan Dönmez’den Yeni Zelanda’daki saldırıya kınama İzle

Bakan Dönmez'in karşılanması

Doğalgaz Terör Saldırısı Irkçı Saldırı Hassasiyet İslamafobi 

-Bakan Dönmez'in açıklamaları
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Zelanda’da camiye yapılan hain terör saldırısını kınadı. Bursa’da temaslarda bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün gün boyu Bursa’da bakanlığımızın faaliyet alanları ile alakalı bazı temaslarda bulunacağız. Bursa özellikle marka şehirlerimizden biri. Bölgede hem sanayii, hem turizmi, hem de tarımıyla öne çıkan vilayetlerimizden bir tanesi. Şüphesiz gelişen şehirlerin enerji alt yapılarıyla alakalı ihtiyaçları söz konusudur. Hamd olsun Bursa’da enerji alt yapısıyla ilgili ciddi bir sıkıntımız kalmadı. Çok değil, bundan 15-20 sene önce sadece merkezde doğalgaz kullanılırken birçok ilçemize doğalgazı götürmüş durumdayız. 4 ilçemizde 2020 yılına kadar tamamlayacağız. Böylece Bursa büyük oranda doğalgazı hem konutlarda, hem ticari alanlarda, hem de sanayide kullanır hâle gelmiş olacak” dedi.
Bakan Fatih Dönmez, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camii'ne yapılan ırkçı saldırıda onlarca kişinin hunharca katledilmesini de kınadı. Fatih Dönmez, “Bu vesileyle bugün üzücü bir haber almış olduk. Terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifâ, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İnşallah bundan sonra bu tip hâdiseler tekrar yaşanmaz. Fakat burada herkesin ders alması gereken noktalar var. Bilhassa son yıllarda batıda gelişen islamafobia konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği kanaatindeyim. Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşıyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Polis Merkezine Bombalı SaldırıPolis Merkezine Bombalı Saldırı
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı