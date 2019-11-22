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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez'den KKTC'ye doğalgaz açıklaması İzle

Bakan Dönmez'den KKTC'ye doğalgaz açıklaması İzle

Dönmez konuşma

( ANKARA )- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ''Çalışmalar devam ediyor. Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili kablo ve doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor'' ANKARA

Doğalgaz Elektrik Hattı Takvim Doğalgaz Hattı 


- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs'a doğalgaz elektrik hattı kurulması çalışması ile ilgili, ''Çalışmalar devam ediyor.Adanın enerji ihtiyacı ile ilgili kablo ve doğalgaz hattı çalışmaları devam ediyor'' dedi.
Bakan Dönmez konuyla ilgili takvim olmadığını sözlerine ekledi. Dönmez, Tekirdağ'da bulunan Doğalgaz rezervine ilişkin soruya ise Dönmez, ''Tekirdağ keşif çalışmaları devam ediyor. Henüz daha Tespit yapılmadı'' diye cevap verdi.
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