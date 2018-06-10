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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Demircan: “24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni dönem başlayacak”

Bakan Demircan: “24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni dönem başlayacak”

İftardan detay

Allah İran Seçimleri Hükümet Ulalar 

-Bakan Demircan'ın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) -- AK Parti Samsun İl Başkanlığından iftar SAMSUN

- Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni dönem başlayacağını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde iftar verdi. Çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı iftarda Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan da önemli açıklamalarda bulundu. Programın açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, “Programımıza gelen herkese teşekkür ediyorum. 24 Haziran’a kadar yürüyeceğimiz bu yolda Allah ayaklarımızı sabit kılsın, çalışmalarımızı bereketli eylesin, ibadetlerimizi de kabul eylesin. Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.
“24 Haziran’dan sonra Türkiye’de yeni dönem başlayacak” 24 Haziran seçimlerini bu zamana kadar olan tüm seçimlerden daha önemli olduğunun altını çizen Ahmet Demircan, “Türkiye’de zihniyet değişti. AK Parti hükümeti Türkiye’de birçok şeyin değişmesine vesile oldu ve yolunu açtı. Bugüne kadar asıl olan devlettir anlayışı hakimdi ama 2002’den sonra asıl olan millettir ilkesi geldi. Türkiye böylece bugün geldiği noktaya ulaştı. Parlamenter sistem Türkiye’de 6 darbe teşebbüsü ve darbeler yaşandı. Bu darbeler yüzünden Türkiye, arzuladığı gelişme hızını yakalayamadı. Vesayet, baskı, kriz ve koalisyondan kurtulacak adımı 1 yıl önce hep birlikte attık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini milletimiz seçti. Geçen sene aldığımız kararın uygulamasını şimdi yapacağız. Gece gündüz koşturarak bu seçimlerin önemini milletimize anlatıyoruz. Önümüze 2 pusula ve 1 zarf gelecek. Pusulalardan birisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu yere mührü basacağız. 2. pusulada da mecliste güçlü olmak için AK Partiye, ampülün altına mührü basacağız. Allah inşallah bu seçimlerin sonuçlarını milletimiz için hayırlı kılacak. Bundan sonra terörün de üstesinden gelen, kalkınma sorununu çözen, güçlü Türkiye’yi inşa edecek olan yeni dönem başlamış olacak. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.
Programda ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Adayları Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin, Caner Göktepe, Muhammet Yasir Okudan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu söylediler. (ED-MAY-
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