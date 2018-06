Bakan Demircan: “100 yıl sonra ellerinde cetvellerle yeniden geldiler” İzle

-detaylar



( SAMSUN ) SAMSUN



- “Türk Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Gençlik Buluşmasına” katılan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “100 yıl sonra yeniden bölgeye geldiler. Ellerinde kalemler cetveller, haritayı yeniden çiziyorlar. Buna müsaade etmemek için de Türkiye’nin güçlü olması lazım. Şu anda bizim dost bildiğimiz pek çok ülke teröre silah verirken, parasını ödediği silahları Türkiye’ye verirken ayak sürüyor” dedi.

Samsun’da, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından, Türk Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Gençlik Buluşması programı düzenlendi.

Samsun’da bir otelde düzenlenen program, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener’in katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, “Bizim ülkede darbelerin dış bağlantıları da meşhurdur. 2 tane örnek vermek gerekirse, 12 Eylül darbecileri, darbeyi başardıklarında Amerikan Büyük Elçiliği buradan raporu, ‘Bizim uşaklar başardı' şeklinde geçti. Ülkemizin son darbecisi nerede? Amerika’da. Şimdi olayı birlikte okursanız darbelerin dış bağlantısını çok açık şekilde görürsünüz. 1960’da bir darbe yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en önemli kırılması bu tarihte yapıldı. Demokrasi rafa kaldırıldı. O günden itibaren Türkiye’de parlamenter sistemde dahil demokrasi gerçekten saldırı ve baskı altında yürüdü. Artık bizim darbeler gelişme gösterdi ve post modern darbe oldu. 2002’de Türkiye bütün bu saldırılara rağmen tek başına bir iktidar seçti. Son olarak ise darbeciler, 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüsünde bulundu. Ciddi bir olay. Millet o tarihte liderinin öncülüğünde bu darbe teşebbüsünü sokağa çıkarak, ülkeyi uçurumun kenarından söküp aldı. Şimdi bu seçimden önce biz demokrasi konusunda önemli bir karar aldık. Biz aslında sistemin hukuki kısmını ve yasal düzenlemesini yaptık. Anayasa değişikliğini 16 Nisan’da yaptık. Şimdi geriye fiili uygulaması kaldı. Bu fiili uygulama ile Türkiye baskı altındaki parlamenter sistemi üzerinden demokrasinin bir diğer versiyonu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek. Kapalı kapılar arkasında kötü örnekler yaşanmayacak. Millet hükümeti kurar iş biter. Peşinden de güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var. Çünkü yeni dönemin kurumsal ve mevzuat yasal alt yapısı bu dönemde inşaa edilecek. Burada zaman kaybına tahammülümüz yok. Bölge çok muhataralı dönemden geçiyor. 100 yıl sonra yeniden bölgeye geldiler. Ellerinde kalemler cetveller, haritayı yeniden çiziyorlar. Buna müsaade etmemek için de Türkiye’nin güçlü olması lazım. İrademizi bir araya getirmemiz lazım. Daha sonra ise, eskisi gibi artık Türkiye’ye dur, oraya geçme, bu tarafa geç diyemeyecekler. Çünkü Türkiye kendi iradesiyle kaynaklarına hakim, ve kendi gücünü tesis eden bir ülke haline geldi ve gelmeye de devam edecek. Ülkeyi yıllarca meşgul eden, ekonomik kaynaklara ve huzura mal olan terör belasının ülkemize maliyeti milyarlarca dolardır. Türkiye bugün et ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Bunun nedenlerinden biri de yıllarca yaylalarımıza çıkamamamızdır. Yıllarca yaylalarda hayvan yetiştirmek Türkiye’de engellendi. Bu sadece terör yüzünden. Bu az bir kayıp değildir. Huzurun ve istikrarın olmadığı yerde kalkınma olmaz. Ama şimdi Türkiye gücünü giderek arttırdı ve bu terör örgütlerinin arkasındaki patronlarının da maskeleri düştü. Şu anda bizim dost bildiğimiz pek çok ülke teröre silah verirken, parasını ödediği silahları Türkiye’ye verirken ayak sürüyor” diye konuştu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener ise konuşmasında, her milletin tarihinde önemli dönüm noktalar olduğunu belirterek 24 Haziran tarihinin Türkiye'nin sıçrama noktası olduğunu vurguladı. 24 Haziran dan sonra Türkiye'nin hızlı kararlar alarak hızlı hareket edeceğini ifade eden Şener, "Milletin her an denetimine açık yeni bir sistemle hızlı yürüyen bir Türkiye ile buluşacağız. Sabırsızlığımız gayretimiz bundandır." dedi.

Programa ayrıca, AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Güngör Doğanay ve öğrenciler katıldı.