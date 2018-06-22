Bakan Çelik ve Bakan Sarıeroğlu mahalle mitingde halka seslendi

-Miting alanından genel görüntüler

-Ömer Çelik'in vatandaşları selamlası

-Ömer Çelik'in konuşması



( ADANA -HD) ADANA



- Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu mahalle mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. Yüreğir İlçesi Kışla mahallesinde düzenlenen mitingde konuşan Bakan Sarıeroğlu, tek sevdalarını millet olduğunu belirtirken,” Gücümüzü aldığımız, enerjimizi aldığım tek yer millet. Milletimizden aldığımız güç ile 16 yıldır yolumuza devam ettik. İnşallah bu emekler bu gönül muhabbetimiz devam edecek. Bu güzellikler ülkemiz için devam edecek. Bizim milletimiz, bizim hemşerilerimiz her şeyin en güzeline laik, bu hassasiyetle hizmetlerimizi gerçekleştirdik” dedi.

16 yıldır yapılan hizmetlerle ülkeye belli bir aşamaya getirdiklerini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu” 3 buçuk kat Türkiye’yi büyütmüşüz. Gelirimizi arttırmışız. İhracatta, istihdamda, tarımda her türlü rekorumuzu kırmışız. Bundan sonra inşallah yeni dünya düzeninde teknolojinin değişimin dönüşümün hızlı olduğu yeni dünya düzenin bunlara ayak uydurma için güçlü teknoloji hamlelerimiz, güçlü girişim hamlelerimizle çok daha hızlı şekilde yolumuza devam edeceğiz. 16 yıldır bunun tohumları attık.” şeklinde konuştu.

Bakan Sarıeroğlu daha sonra şöyle devam etti; “Bu tohumlar sayesinde Zeytin Dalı operasyonunda gördünüz, büyük kahramanlık destanı yazdık. Eğer 16 yıldır kendi İHA’larımızı kendi SİHA’larımızı, tanklarımızı, helikopterlerimizi yapamamış olsaydık, gördünüz paramızla füze almak istedik bizlere satmadılar. Paramızla mühimmat almak istediler, o dünya ülkeleri bizlere satmadılar. Ama Allaha hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini geliştirdiği için hiç kimseye ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarıyla, kendi araçlarıyla en önemlisi milletimizin tek yürek tek ses olmasıyla, Mehmetçiğimize vermiş olduğu destek ile ve o kahraman Mehmetçiklerimiz milletimizden aldığı destek ve güçle Zeytin Dalı operasyonunda tarihimizin en önemli destanını yazdı.” ifadelerini söyledi.



Daha sonra ise Bakan Çelik, 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde çıkaracaklarını belirtti.

Bakan Çelik,” Adaylarımızın da çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkması gerekiyor. Bu tartışmaların hepsini izliyorsunuz. Sonuç olarak aradan bir ay geçti. Herkes eteğindeki taşı döktü, bol bol konuştu.

Sonuç olarak şunu gördük. Cumhurbaşkanımızın karşısında yer alan adayların ne herhangi bir sorunu çözmek için ders çalışmışlıkları var, ne Türkiye’nin meselelerine hazırlıkları var. Ne Türkiye’de geçmişte nelerin gerçekleştirildiğini biliyorlar, nede bundan sonra herhangi bir şey gerçekleştirmek için projeleri ne vizyonları var. Tartışmaları izliyoruz, seçilirsem şunları şunları yapacağım diyorlar, halbuki yapacağım dediği şeyler Türkiye’de zaten 10 senedir var.” dedi.

Bakan Çelik son olarak şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımıza ve adaylarımıza çok güçlü bir destek çıktığı zaman, bir takım sonuçlar ortaya çıkacak. Birincisi şudur, kaybeden adaylar olacak ama kaybeden tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayacak. O altı boş konuşan adayların hepsi kaybedecek ama bütün vatandaşlarımız kazanacak.” ifadelerini kullandı.

