Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu ve Büyükelçiler 'Bandırma Vapuru'nu gezdi

Bakan Çavuşoğlu ve Büyükelçiler 'Bandırma Vapuru'nu gezdi

Çavuşoğlu ve büyükelçilerin vapur ziyareti

Alışveriş Büyükelçiler Çekim Irak 

-Vapurun gezilmesi ve incelenmesi
-Toplu fotoğraf çekimi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki 110 büyükelçi, Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Samsun’a geldiği temsili 'Bandırma Vapuru Müzesi'ni gezdi ve Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan '11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, havaalanının ardından Bandırma Vapuru Müzesini ziyaret etti. Vapuru ve içindeki müzeyi gezen Çavuşoğlu ve büyükelçiler ardından Atatürk Anıtı'ndaki törene katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Bakan Çavuşoğlu, anı defterini imzaladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle anıttaki tören sona erdi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyette, anıttaki törenin ardından Samsun Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik anı defterini imzalayan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, valilik makamda görüş alışverişinde bulundular. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyete ayrıca Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve Samsun protokolü hazır bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı