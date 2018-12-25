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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer' İzle

Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer' İzle

-Toplantıdan genel ve detay görüntü

( ANKARA ) - Bakan Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer"- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik"- "Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz" ANKARA

Toplantı Cinayet 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medyanın Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Çavuşoğlu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer. Çekilme sürecini ABD ile birlikte koordine edeceğiz. ABD ile her düzeyde görüşüyoruz ABD'nin çekilmesi sonrası Suriye'deki boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz. Bu çekilmenin PYD'nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik. Münbiç'te gecikme olduğunu ABD de kabul ediyor. Türkiye Fırat'ın doğusuna girmek için fazla beklemeyecek. Dünya, TSK'nın Fırat'ın doğusuna girmesini kabul ediyor" ifadelerini kullandı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de "Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz'" açıklamasında bulundu. (PLN
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