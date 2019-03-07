Bakan Çavuşoğlu: 'Ticari taksilerdeki kolaylıklar devam etmelidir' - İZMİR
Bakan Çavuşoğlu: "Ticari taksilerdeki kolaylıklar devam etmelidir" - İZMİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi - Detaylar - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - "Ticari taksilerdeki kolaylıklar devam etmelidir"İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksicilerle bir araya geldi.
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