Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye konusunda, Mümbiç konusunda, S-400, F-35 konusunda ABD’nin kendi içinden farklı sesler geliyor. Son zamanlarda özellikle Osaka’da herkesin önünde Trump’un yaptığı açıklamalardan sonra bu farklı seslerin Haberi

Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye konusunda, Mümbiç konusunda, S-400, F-35 konusunda ABD’nin kendi içinden farklı sesler geliyor. Son zamanlarda özellikle Osaka’da herkesin önünde Trump’un yaptığı açıklamalardan sonra bu farklı seslerin Haberi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

( ANKARA /TGRT YAYINI-1) Bakan Çavuşoğlu: "Suriye konusunda, Mümbiç konusunda, S-400, F-35 konusunda ABD’nin kendi içinden farklı sesler geliyor. Son zamanlarda özellikle Osaka’da herkesin önünde Trump’un yaptığı açıklamalardan sonra bu farklı seslerin azaldığını da görüyoruz"-"Trump Türkiye’ye bir yaptırım uygulamak istemiyor. Türkiye’nin S-400 alımında ABD’nin de sorumlu olduğunu, kendisinden önceki Obama yönetiminin de sorumlu olduğunu sık sık gündeme getiriyor ki, bu doğru"-"Rusya ile S-400 konusunda anlaşmayı imzaladık, anlaşma yürürlüğe girdi, ürün teslimi başladı, bu süreç devam edecek"-"Bu bizim olmazsa olmazımız. Hava savunma sistemi Türkiye gibi bir ülkenin temel ve acil ihtiyacıdır, bunu karşılamak durumundaydık. Trump bunu görüyor fakat Amerika içinde kongreden farklı sesler geliyor. Trump’un özellikle cumhuriyetçi üyelerle bu konuyu görüşmek istediğine dair bilgiler bize geldi"-"Gizli bir anlaşma yapmaya gerek yok. Erdoğan’da açık sözlü bir insandır. Trump da öyle. İkisi de birbirinin bu açık sözlülüğünden hoşlanıyor. Trump da Cumhurbaşkanımıza, ‘siz açık sözlü bir insansınız, her şeyi net söylüyorsunuz, o nedenle sizi seviyorum’ diyor. Cumhurbaşkanımız da Trump’a aynı şekilde açık sözlülüğünden dolayı teşekkür ediyor. İki açık sözlü liderin gizli bir anlaşma yapmasına gerek yok. İkisi de ilişkilerin zorluklara rağmen devam etmesinden yana görüş belirtiyor"-"F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri sözleri olmaz" ANKARA

Cumhuriyet Televizyon Savunma Sistemi İhlas 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük ProtestosuCHPli Sezgin Tanrıkulundan İç Tüzük Protestosu
Başsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir DurumBaşsavcı Alper'in Araçta Bulunan Koruması Konuştu: Kuşkulu Bir Durum
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daCumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı