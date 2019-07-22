Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye konusunda, Mümbiç konusunda, S-400, F-35 konusunda ABD’nin kendi içinden farklı sesler geliyor. Son zamanlarda özellikle Osaka’da herkesin önünde Trump’un yaptığı açıklamalardan sonra bu farklı seslerin
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları
( ANKARA /TGRT YAYINI-1) Bakan Çavuşoğlu: "Suriye konusunda, Mümbiç konusunda, S-400, F-35 konusunda ABD’nin kendi içinden farklı sesler geliyor. Son zamanlarda özellikle Osaka’da herkesin önünde Trump’un yaptığı açıklamalardan sonra bu farklı seslerin azaldığını da görüyoruz"-"Trump Türkiye’ye bir yaptırım uygulamak istemiyor. Türkiye’nin S-400 alımında ABD’nin de sorumlu olduğunu, kendisinden önceki Obama yönetiminin de sorumlu olduğunu sık sık gündeme getiriyor ki, bu doğru"-"Rusya ile S-400 konusunda anlaşmayı imzaladık, anlaşma yürürlüğe girdi, ürün teslimi başladı, bu süreç devam edecek"-"Bu bizim olmazsa olmazımız. Hava savunma sistemi Türkiye gibi bir ülkenin temel ve acil ihtiyacıdır, bunu karşılamak durumundaydık. Trump bunu görüyor fakat Amerika içinde kongreden farklı sesler geliyor. Trump’un özellikle cumhuriyetçi üyelerle bu konuyu görüşmek istediğine dair bilgiler bize geldi"-"Gizli bir anlaşma yapmaya gerek yok. Erdoğan’da açık sözlü bir insandır. Trump da öyle. İkisi de birbirinin bu açık sözlülüğünden hoşlanıyor. Trump da Cumhurbaşkanımıza, ‘siz açık sözlü bir insansınız, her şeyi net söylüyorsunuz, o nedenle sizi seviyorum’ diyor. Cumhurbaşkanımız da Trump’a aynı şekilde açık sözlülüğünden dolayı teşekkür ediyor. İki açık sözlü liderin gizli bir anlaşma yapmasına gerek yok. İkisi de ilişkilerin zorluklara rağmen devam etmesinden yana görüş belirtiyor"-"F-35 vermedikleri zaman da Türkiye başka alternatiflere yönelirse söyleyecekleri sözleri olmaz" ANKARA
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