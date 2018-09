-Maas konuşması

-Soru cevap

-Tokalaşma



( ANKARA ) Bakan Çavuşoğlu: "Saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmek"- Bakan Çavuşoğlu: "Radikal terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik"- "Normalleşmenin şartı ya da pazarlığı olmaz. Konsolosluk konuları zaten kendi aramızda görüşülüyor. FETÖ konusu olsun, PKK konusu olsun. Bunları kendi aramızda görüşmeye devam edeceğiz" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu her bakımdan bir felaket olur. Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavır takdire şayandır. Bu zirvede İdlib ile ilgili bir karar çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bu dünyanın bir meselesidir. Herkesin net bir tavır sergilemesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin tehditlere karşı birlikte mücadele etmesine dikkat çekerek, mevkidaşıyla bölgesel konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Suriye, İdlib'i değerlendirme fırsatı bulduk. İstanbul'a uçakla birlikte gideceğiz. Birlikte yoğun çaba sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte yoğun bir gündemimiz var. Geçmişte ilişkimizde çalkantılı günler yaşadık, fakat biz artık o günlere dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuk Bakan Maas ise Ankara'daki misafirperverlik için teşekkür etti. Dışisleri Bakan sıfatıyla ilk defa Türkiye'ye geldiğini anımsatan Maas, "Türkiye Almanya için sadece bir komşu ülke değil. Bizim kültürümüzü zenginleştiriyor bu insanlar. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Binlerce insanımıza iş sağlayan iş yerleri var. Yeniden iyi bir konuma getirilmesi ve bu nedenle de bakanlar olarak diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. Çok sayıda uluslarası standartları kabul eden bir ülke. Türkiye Avrupa'ya doğru kendini bu konuda ilerletme yönünde. Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye büyük bir endişe ile sınırındaki bu gelişmeleri izliyor. İnsani felaketin ortaya çıkabileceği bir bölge. Tahran'daki zirve ile ilgili Türkiye'yi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. "Kimse kimseyi kandırmasın" Açıklamaların ardından yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İdlib konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saldırı olasılığı ortaya çıktığından bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. İdlib'e yönelik saldırıları durdurmak için çaba sarf ediyoruz. 4 tane gerginliği azaltacak bölge belirledik. Son olarak İdlib kaldı. Rejimin burayı ele geçirmek istediği açık. Askerlerimiz arasından bakanlarımızın da istihbaratımızın da katıldığı toplantılar oldu. Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu saldırıların amacı İdlib'i ele geçirmektir. Bu her bakımdan bir felaket olur. Almanya'nın şu süreçte gösterdiği samimi tavır takdire şayandır. Bu zirvede İdlib ile ilgili bir karar çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bu dünyanın bir meselesidir. Herkesin net bir tavır sergilemesi gerekiyor. Bu saldırıların önlenmesi için temaslarımızın olduğunu söyledik. Bu saldırıların yanlış olduğunu Rusya'ya ilettik. İdlib çatışmazlık bölgesinin korunması gerekiyor. Radikal terörist gruplara yönelik ortak strateji belirlememiz lazım. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Bunun çözümü İdlib'i bombalamak değildir. Tahran Zirvesi'nden önce yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Amacımız bu gerginliği azaltmak, muhalefet ile rejim arasında güven oluşturacak adımları devam ettirmek ve siyasi çözüme dair adımlar atmak. Teröristler nereye gidecek? Bunlar Türkiye'ye gelebilir, geldikleri ülkeye gidebilir, Avrupa'ya da gidebilir. Bu tehlikeli. Suriyeli mültecilere ev sahipliği yaptık. Güvenli bölge dediğimiz bazı alanlara Suriyelilerin dönmesini sağlamak için çalışırken 2 milyon mültecinin nereye gideceği belli olmaz. Arzumuz bu saldırıların önlenmesidir" diye konuştu.

Bakanı Maas da, "Çatışmaların olabileceğini görüyoruz. Türk ortağımız ile de görüşmelerimizi devam ettireceğiz. İnsani boyutta nasıl yardım oluşturabiliriz bunu da ele aldık" dedi.

Çavuşoğlu normalleşme sürecine ilişkin, "Normalleşmenin şartı ya da pazarlığı olmaz. Konsolosluk konuları zaten kendi aramızda görüşülüyor. FETÖ konusu olsun, PKK konusu olsun. Bunları kendi aramızda görüşmeye devam edeceğiz. İlişkileri normalleştirmek için her alanda çalışmaya devam edeceğiz" mesajini verdi.