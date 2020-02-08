Bakan Çavuşoğlu:'Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor' Video
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( ANKARA - 1) Bakan Çavuşoğlu:"Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor"-"İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı"-"Rejim bizim askerlerimize de saldırdı, 8 şehidimiz oldu. Kat kat fazla karşılığını verdik. Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Sadece askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırıları arttı"-"Bu kadar yalancılık iki yüzlülük AB’ye olan güveni, varsa tabi böyle bir güven, sarsıyor. Bu parlamenterlerden ne beklersiniz. Yalan ve iki yüzlülükle nereye kadar gidebilirsiniz. Avrupa’yı felakete doğru giden trendleri tersine çevirmezsek Avrupa ülkelerinin halkları da demokrasisi de istikrarı da zarar görecektir" ANKARA
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