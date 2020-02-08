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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu:'Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor' Video

Bakan Çavuşoğlu:'Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor' Video

Bakan açıklama

( ANKARA - 1) Bakan Çavuşoğlu:"Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor"-"İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı"-"Rejim bizim askerlerimize de saldırdı, 8 şehidimiz oldu. Kat kat fazla karşılığını verdik. Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Sadece askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırıları arttı"-"Bu kadar yalancılık iki yüzlülük AB’ye olan güveni, varsa tabi böyle bir güven, sarsıyor. Bu parlamenterlerden ne beklersiniz. Yalan ve iki yüzlülükle nereye kadar gidebilirsiniz. Avrupa’yı felakete doğru giden trendleri tersine çevirmezsek Avrupa ülkelerinin halkları da demokrasisi de istikrarı da zarar görecektir" ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Görece Felaket Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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