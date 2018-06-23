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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Payallar'da ilk etapta 300 yataklı hastane yapıyoruz' - ANTALYA Video

Bakan Çavuşoğlu: 'Payallar'da ilk etapta 300 yataklı hastane yapıyoruz' - ANTALYA Video

Bakan Çavuşoğlu: "Payallar'da ilk etapta 300 yataklı hastane yapıyoruz" - ANTALYA - Payallar Mahallesi - Mahalle mitinginden detaylar - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Çavuşoğlu: - " Payallar'da ilk etapta 300 yataklı hastane yapıyoruz"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde vatandaşlara hitap etti.

Hastane 

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