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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Makedonya'nın isim değişikliği açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Makedonya'nın isim değişikliği açıklaması

Bakan Çavuşoğlu konuşması

İsim Değişikliği Hatıra Fotoğrafı Büyükelçiler İş İnsanları Basın Açıklaması 

-Ödül töreni
-Fotoğraf çekimi
-Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO müttefiki olmak için ve AB'ye kabul edilmek için isminizi değiştirdiniz (Kuzey Makedonya). NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı" dedi.
Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Hava Yollarının (THY) sponsorluğunda "3. Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" düzenlendi.
National Golf Kulübü'nün sahasında düzenlenen turnuvaya farklı ülkelerden büyükelçi ve iş insanları katıldı.
Yarışmanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın açıklamasında bulundu. Geçen yıl turnuvada iş takımı olacağına söz verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilerle mutabık kaldıklarını, gelecek yıl daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Gelecek yıl için Ankara'da çalışmaya başlayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, turnuvanın başarılı geçtiği söyledi.

Çavuşoğlu, turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları ve diğer sponsorlara da teşekkür etti. "AB sözünde durmayı başaramadı" "Makedonya Büyükelçisi, Yunan arkadaşlarımız kusura bakmasınlar, halen 'Makedonya' diyorum" diyen Çavuşoğlu, isim değişikliğine değinerek, "Neden isminizi değiştirdiniz? Çünkü NATO müttefiki olmak için ve müzakereleri başlatmak ve AB'ye kabul edilmek için. NATO olarak biz sözümüzü tuttuk ve sizi davet ettik. Maalesef AB sözünde durmayı başaramadı. Kabul müzakerelerine davet edilmediniz, bu faydanıza değil. Büyükelçi Zvonko Mucunski iş birliği yapıyor ve gerçekten yardımcı oluyor, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, konuşmasının ardından dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.
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