Bakan Çavuşoğlu’ndan Alanya’da okul ziyaretleri Haberi

-Karşılanması

-Mevlüt Çavuşoğlu'nun müzik dinlemesi, eşlik etmesi

-Kondisyon salonu açılması

-Gezilmesi

-Çavuşoğlu'nun salonda antrenman izlemesi

-Basket atması

-Sosyal bilimler lisesinde öğrencilerle bir araya gelmesi

-Çavuşoğlu'nun öğrencilere hitap etmesi

-Bağlama dinlemesi

-detay



( ANTALYA )- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da temasları kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi- Bir öğrenciden bağlama ile türkü dinleyen, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, çocukluğundan beri içinde bağlama çalmanın bir ukde kaldığını belirtti- Çavuşoğlu, basket atması ise renkli görüntüler oluşturdu- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- “Eğitime büyük destek veriyoruz” ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Alanya temasları kapsamında Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ve Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin enstrümanlarla çaldığı, ‘bir başkadır benim memleketim’ parçasına eşlik etti. Çavuşoğlu çifti, spor lisesinin kondisyon salonunun açılışını da gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ardından salonda antrenman yapan basketbol ve futbol takımı sporcularıyla bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Çavuşoğlu, milletvekili Mustafa Köse ile birlikte basket atmayı da ihmal etmedi. "Eğitime destek" Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerini de ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada,“ Eğitime çok önem veriyoruz. Alanya eğitim konusunda örnek bir ilçedir. Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor. Sınavlarda Türkiye’de dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Okullarımızın her alandaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin projelerini dinleyeceğiz, her zaman yanınızdayız.” dedi.

"Spor salonu müjdesi" İki lisenin arasında daha büyük bir spor salonu yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu,“Bu mahalledeki Güzel Sanatlar Lisemizin de başarıları var. Sizlerin iyi eğitim alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Bir öğrencinin bağlamasıyla çaldığı, 'dostum dostum' türküsünü de dinleyen Çavuşoğlu, "Bağlama kursu almak isterim. Çocukluğumuzda kardeşim Hasan Çavuşoğlu’nun saz merakı vardı. Kurs alırdı, akşamda başımızda dıngır dıngır çalardı. Akordunu yapamazdı bizden yardım isterdi. O yüzden soğuttu bizi bu işten. İçimizde ukde kaldı. Ama öğrenmek isterim” diye konuştu.

"Öğrencilere davet" Çavuşoğlu, bazı öğrencileri Model Birleşmiş Milletler Projesi kapsamında, Newyork yada Cenevre’ye davet etti. Çavuşoğlu, öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminden sonra okuldan ayrıldı. Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanla İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de eşlik etti.



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