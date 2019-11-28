-Barzani'nin açıklaması

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( ANKARA -2) Bakan Çavuşoğlu: "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli"-IKBY Başbakanı Mesrur Barzani:-"PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.



