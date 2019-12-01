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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Macron Sarkozy'den beter çıktı' Haberi

Bakan Çavuşoğlu: 'Macron Sarkozy'den beter çıktı' Haberi

- Bakan Çavuşoğlu konuşması

( ANTALYA ) Bakan Çavuşoğlu: "Macron Sarkozy'den beter çıktı"- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Fransa Avrupa'nın en geri ülkesidir"- "Çocuğunu okula bırakmak istemeyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı " ANTALYA

Salar Kıyam Başörtülü Kıyamet Irak 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini hatırlatarak, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" diye konuştu.
"Sarkozy'den de Le Pen'den de beter çıktı" Macron'un yasakçı yaklaşımını ele alan Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" şeklinde konuştu.

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