Bakan Çavuşoğlu: 'Küçük şehirler bile göreceli olarak İzmir'i geçmeye başlamış,artık bunu değiştirmemiz lazım' - İZMİR İzle
Bakan Çavuşoğlu: "Küçük şehirler bile göreceli olarak İzmir 'i geçmeye başlamış,artık bunu değiştirmemiz lazım" - İZMİR - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - "Küçük şehirler bile göreceli olarak İzmir 'i geçmeye başlamış,artık bunu değiştirmemiz lazım"İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taksicilerle bir araya geldi.
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