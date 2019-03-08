Bakan Çavuşoğlu: 'İki havaalanını birleştiren bir hızlı tren projesinin raylı sistem çalışmalarını yapıyoruz' - ANTALYA
Bakan Çavuşoğlu: "İki havaalanını birleştiren bir hızlı tren projesinin raylı sistem çalışmalarını yapıyoruz" - ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - "İki havaalanını birleştiren bir hızlı tren projesinin raylı sistem çalışmalarını yapıyoruz"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına katıldı.
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