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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: ' İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz' Haberi

Bakan Çavuşoğlu: ' İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz' Haberi

Bakan açıklamalar

( ANKARA - 1) Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz"-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz" ANKARA

Sükun Basın Toplantısı Toplantı İdlib Saldırı 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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