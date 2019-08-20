Bakan Çavuşoğlu: ' İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz'
Bakan açıklamalar
( ANKARA - 1) Bakan Çavuşoğlu: "(İdlib'de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin) İdlib'de sükunetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimizi yapıyoruz"-"Amerika'nın ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz" ANKARA
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