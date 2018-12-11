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( ANKARA ) Bakan Çavuşoğlu: "İdeolojilere kurban edilmiş bir meclis var"- "Yeni pasaportların tanınmasıyla birlikte kriterler 6'ya düştü"- 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı ANKARA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "11 sene Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yaptım, biz bunu haketmiyoruz, oradaki tabloyu da görüyoruz. İdeolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Avrupa'nın ortak değerlerini aşındırmaya başlayan bir kurum olmaya başladı" dedi.

Reform Eylem Grubu’nun beşinci toplantısı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ev sahipliğinde Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımları ile düzenlendi.

Ankara Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, eylem grubunun kısa süre içerisinde yeniden gerçekleştirilmiş olmasını, Türkiye'yi normalleştirme ve reform sürecine olan bağlılığın göstergesi olarak yorumladı. Bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Reformların yanında AB ile yürüttüğümüz süreçlerle ilgili hangi adımları attık ve neler yapacağız konularını değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle vize serbestisi ve terörle mücadele ve gümrük birliğinin güncellenmesi gibi bir çok alanda atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Reformlarımızla doğrudan ilgili olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde denetimden tekrar çıkmak için atmamız gereken adımları da değerlendirdik. 11 sene Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yaptım, biz bunu haketmiyoruz, oradaki tabloyu da görüyoruz. İdeolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Avrupanın ortak değerlerini aşındırmaya başlayan bir kurum olmaya başladı.

Yine bu mücadeleyi de birlikte sürdürerek denetimden çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, vize serbestisine ilişkin gelişmeleri de ele aldı. "Bizim vatandaşlarımız Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat etmeyi hak ediyor" diyen Çavuşoğlu, yeni pasaportların tanınmasıyla birlikte kriterlerin 6'ya düştüğünü aktardı. Fransa'daki sarı yelekliler olayına değinen Çavuşoğlu, "Avrupa'nın güvenliği bizim için de önemli" diye belirtti.



