Bakan Çavuşoğlu: 'FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var, bazı yerlerde tutuklamalar başladı'

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize, 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı.

Bakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, Ege adalarına ilişkin soruya, "1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla aidiyeti belli olmamış, Türkiye ve Yunanistan arasında her zaman gerginlik alanı olmuştur. Bu adacıkların durumuyla ilgili Kardak krizinden sonra değişiklik olmamıştır. Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ile istikşafi görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Suriye konusunda Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik. Bize sorulan soru şu; 'Her şeye rağmen ateşkes İdlib için mümkün olursa Anayasa Komisyonu'nun kurulması için Cenevre'ye gideceğiz ve siyasi bir süreç başlıyor' dedik. Bize sorulan soru şuydu; 'Biz Suriye'yi bir seçime hazırlarken, BM çatısı altında demokratik, şeffaf, herkesin katılabileceği, adil bir seçim için hazırlıyoruz' dedik. 'Bu seçimi Esad kazanırsa Esad ile çalışır mısınız' sorusuna, 'Böyle bir seçim olduktan sonra herkes durumu gözden geçirir' dedik" şeklinde konuştu.

FETÖ ile ilgili olarak Amerika ile görüşmelerinde 84 kişinin iadesini istediklerini hatırlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Resmi olarak iadesini istediğimiz 84 kişinin iade edilmesini her toplantıda gündeme getiriyoruz. Arjantin'de Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi. Trump da özellikle 'FETÖ terörist elebaşının iadesi için çalışma yapıyoruz' dedi.

FETÖ ile ilgili bir gerçek var; FBI'ın yaklaşık 15 eyalette başlattığı soruşturma var. FBI bize 'elde ettiği bulgularla Amerika'daki karanlık yüzünü görmeye başladık' dediler. Bazı yerlerde tutuklamalar başladı.

