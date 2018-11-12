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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu Elazığ’da

Bakan Çavuşoğlu Elazığ’da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu uçaktan iniş

Yöresel Kıyafet 

-Çocuklarla ilgilenmesi
-Oyuncak vermesi
-Protokol ile selamlaşması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Elazığ’a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , yarınki Tunceli programı için bugünden Elazığ’a geldi. Elazığ Havalimanına gelen Çavuşoğlu’na yöresel kıyafet giymiş çocuklar, karşılayarak çiçek verdi. Çocuklarla yakından ilgilen Çavuşoğlu da onlara oyuncak hediye etti. Bakan Çavuoğlu’nu Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve kurum müdürleri karşıladı.
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