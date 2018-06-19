Bakan Çavuşoğlu, Burdur'da yağmur ve doluya yakalandı

-Cumhuriyet meydanındaki kalabalık

-Yağmurun yağması ve aşırı yağan dolu

-Kalabalığın dağıtılması



( BURDUR ) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Burdur mitingi sağanak yağmur ve dolu nedeniyle yarıda kesildi BURDUR



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur’da düzenlediği mitingi, sağanak yağmur ve dolu nedeniyle yarıda kesti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 5 gün kala Burdur Cumhuriyet Meydanında miting düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Çavuşoğlu, vatandaşların yağmurda ıslanmaması için konuşmasını yarıda kesti.

