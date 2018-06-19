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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu, Burdur'da yağmur ve doluya yakalandı

Bakan Çavuşoğlu, Burdur'da yağmur ve doluya yakalandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşması

Sağanak Yağmur Akalan Kalaba Alabalık Yağan 

-Cumhuriyet meydanındaki kalabalık
-Yağmurun yağması ve aşırı yağan dolu
-Kalabalığın dağıtılması

( BURDUR ) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Burdur mitingi sağanak yağmur ve dolu nedeniyle yarıda kesildi BURDUR

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur’da düzenlediği mitingi, sağanak yağmur ve dolu nedeniyle yarıda kesti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 5 gün kala Burdur Cumhuriyet Meydanında miting düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması sırasında sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Çavuşoğlu, vatandaşların yağmurda ıslanmaması için konuşmasını yarıda kesti.
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