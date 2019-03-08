Bakan Çavuşoğlu: 'Bizim adaylarımızı PKK belirlemiyor ama diğer ittifakın adaylarını PKK belirliyor'
Çavuşoğlu açıklama
( ANTALYA ) Bakan Çavuşoğlu:"Bizim adaylarımızı PKK belirlemiyor ama diğer ittifakın adaylarını PKK belirliyor"-"Çukurlarda başaramadılar görüyorum ki PKK Büyükşehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor" ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manavgat'ta açıklamalarda bulundu. Partilerin aday belirlemelerine değinerek "Bizim adaylarımızı PKK belirlemiyor ama diğer ittifakın adaylarını PKK belirliyor" dedi.
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