Bakan Çavuşoğlu: 'Birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman güzel şeylere imza atıyoruz' - ANTALYA İzle
Bakan Çavuşoğlu: "Birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman güzel şeylere imza atıyoruz" - ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişinden görüntüler - Detaylar - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - "Birlik beraberlik içinde olduğumuz zaman güzel şeylere imza atıyoruz"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına katıldı.
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