Bakan Çavuşoğlu: 'Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK, HDP belirlemedi' - ANTALYA
Bakan Çavuşoğlu: "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK, HDP belirlemedi" - ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK, HDP belirlemedi. Milletini seven iki parti belirledi."ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına katıldı.
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