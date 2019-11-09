Bakan Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık' Haberi

-Genel sekreter konuşması

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( ANTALYA - 2) Bakan Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatını, Suriye'nin zenginliklerine el koymak için değil, buradaki terör örgütlerini temizlemek için başlattık"- "Suriye'nin zenginlikleri üzerinde kimsenin hakkı yoktur"- "Yaptırımların bizi etkilemeyeceğini defalarca söyledik"- "Eğer bugün soykırımdan bahsedeceksek, yakın tarihte Hocalı'da yaşanan soykırımdır. Ermeniler orada Azerbaycanlı kardeşlerimizi temizlemek istediler"



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