Bakan Çavuşoğlu: 'Antalya'nın batısına Kaş tarafına 2021'in sonu itibariyle 3.havaalanını tamamlamış olacağız' - ANTALYA
Bakan Çavuşoğlu: " Antalya 'nın batısına Kaş tarafına 2021'in sonu itibariyle 3.havaalanını tamamlamış olacağız" - ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu: - " Antalya 'nın batısına Kaş tarafına 2021'in sonu itibariyle 3.havaalanını tamamlamış olacağız"ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat İş Var Fuarı'nın açılışına katıldı.
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