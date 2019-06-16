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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'nin dayatmalarına kabul etmiyoruz' - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı - Çavuşoğlu: 'Rejimin saldırılarını tolere edemeyiz, herkes haddini bilsin'

- Bakan Çavuşoğlu: 'ABD'nin dayatmalarına kabul etmiyoruz' - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı - Çavuşoğlu: 'Rejimin saldırılarını tolere edemeyiz, herkes haddini bilsin'

Valilik ziyaret detay

Politika Dayatma Dış Politika Teröristler Saldırı 

-Valilik ziyaretçi defteri imzalanması detay
-Bakan Çavuşoğlu Konuşma
-Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği açılışı
-Ulaşım:Hatay'dan Geçiliyor

( HATAY ) - Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin dayatmalarına kabul etmiyoruz"- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katıldı- Çavuşoğlu: "Rejimin saldırılarını tolere edemeyiz, herkes haddini bilsin" HATAY

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, etmeyipte her şartta S 400 almayacaksınız diye bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz red ediyoruz dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Hatay’da hizmete giren Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği açılışında yaptığı konuşmada, “Bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Elbette bağımsız bir devletiz eve nato üyesiyiz müttefikliğimiz var evet bir çok uluslar arası örgüte üyeyiz. Avrupa birliğine üye olmak için zor bir hedef koyduk ve zorluklarıda görüyoruz. Avrupa Brliğine üye olmamız yada onlarla iyi bir ilişki içerisinde olmamız onların bizim dış politikamızı sorgulamasına meşrutiyet kazandırmıyor. Biz bağımsız bir devletiz kararlarımızı kendimiz alırız. Bugün ABD’nin S400 alınımı ile ilgili dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil esasen ABD’ye biz eğer bu konularda bir endişeniz varsa gelin ortak bir çalışma grubu oluşturalım dedik. NATO’da içeresinde olsun dedik. Bunu kabul etmeyipte her şartta S 400 almayacaksınız diye diyen bir ülkenin dayatmasını kabul etmiyoruz red ediyoruz” dedi.
Rejimin son günlerde İdlib’te bulunan TSK gözlem noktalarına saldırılanına değinen Çavuşoğlu, Rejimin bu saldırılarını da kabullenmemiz mümkün değil ve Rusya ile imzaladığımız İdlib muhtırasında aykırı. Burada Rejimi Durdurmakta Bugüne kadar Suriye konusunda işbirliği içiresinde çalıştığımız Rusya ve İran’ın sorunudur çünkü her ikiside rejimin garantörüdür. Son günlerde rejimin bizim gözlem noktalarına taciz atışı yaptığını görüyoruz. Ülkemize yönelik tehdit oluşturan teröristlere hiç çekinmeden gerekeni yaptık yapıyoruz yapmaya ’da devam edeceğiz”dedi.
(ADM
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