Bakan Bak: 'Rizeliler Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak' - RİZE
Bakan Bak: " Rize liler Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak" - RİZE - AK Parti Rize İl Başkanlığınca düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü" - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın katıldığı sevgi yürüyüşünden görüntüler - Bakan Bak ve Yazıcı'nın konuşmaları - Alandan detaylar" Rize liler Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak" - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:" Rize liler Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak, onunla beraber yürüyecek"RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Rize liler Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak, onunla beraber yürüyecek." dedi. Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, milletvekili adayı Muhammet Avcı, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Sevgi Yürüyüşü"ne katıldı. Memişağa Parkı'ndan başlayarak Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini takip eden yürüyüş, aynı parkta tamamlandı.Bak, yürüyüşün ardından Memişağa Parkı'nda vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, teşkilatların çok titiz çalıştığını ve Rize 'de yeni bir destan yazmaya hazır olduklarını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinde her zaman yanında olduklarını ifade eden Bak, "Milletin adamı, uzun adamı, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz ve onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Tüm dünyaya şunu söyleyeceğiz, Rize liler Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Kaçkar Dağları gibi dik duracak, onunla beraber yürüyecek." diye konuştu. Bak, seçimlerde Rize 'nin sandıklardan yine AK Parti'nin çıkacağına inandığını kaydederek, "Tasalanma yiğidim. Dünya sana düşman olsa da zaman bizden yanadır, Rize bizden yanadır, dünya bizden yanadır." ifadesini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da milletin, erdem, irade ve cesaret için kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bunlar bizim çizgilerimiz. Erdem, irade ve cesaret. Bu özelliklerle Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük. Şimdi aynı mantalite içerisinde birlik, bolluk ve bereket için var mısınız?" sözlerine yer verdi.