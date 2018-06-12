Bakan Bak: 'Bu ülkede 40 yıldır teröristlere ev sahipliği yapan Kandil'in de sonu gelecek' - RİZE
Bakan Bak: "Bu ülkede 40 yıldır teröristlere ev sahipliği yapan Kandil'in de sonu gelecek" - RİZE
: - İftara katılanlardan detaylar - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşması"Kandil'in de sonu gelecek" - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Bu ülkede 40 yıldır teröristlere ev sahipliği yapan Kandil'in de sonu gelecek. Asker Kandil'e yürüyor, inşallah oraya da Türk bayrağını dikip zaferi gösterecek"RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu ülkede 40 yıldır teröristlere ev sahipliği yapan Kandil'in de sonu gelecek. Asker Kandil'e yürüyor. İnşallah oraya da Türk bayrağını dikip zaferi gösterecek." dedi. Bak, Rize 'nin Ardeşen ilçesi sanayi sitesinde düzenlenen iftar programında, sanayi sitesinde çıraklık yaptığını dolayısıyla buraların kendisine yabancı olmadığını belirtti. Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini vurgulayan Bak, ustaların yeni elemanlar yetiştirerek, üreterek ülkenin gelişimine katkı sağladığını kaydetti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde 146 dev proje olduğuna değinen Bak, en önemlilerinden bir tanesinin Ovit Tüneli'nin yarın açılacağının altını çizdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserleri ile konuştuğunu aktaran Bak, şöyle devam etti:"Birileri de ne yapıyor? 'Yıkarız, durdururuz, Kanal İstanbul Projesi'ni durdururuz.' Kanal İstanbul Projesi ne kadar stratejik biliyor musunuz? Birileri de askerimize dil uzatıyor. Diyor ki 'Apoletlerini sökeceğim'. Benim moralim önemli. Askerin moralini ne yapacağım? Sayın İnce, asker Kandil'e yürüyor. Asker Kandil'i bitirmeye gidiyor ama sen üzülüyorsun. Çünkü birileri sana başka şeyler söylüyor. Asker Kandil'e yürüyor, sen üzülüyorsun. Çünkü sen kampanyaya başlarken gittin 5 - 6 Ekim olaylarında 51 tane Kürt gencinin hayatına mal olan o çağrıyı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettin. İşte sen busun. Bunun yanında cumhurbaşkanımız askerle birlikte. Afrin Operasyonunu yapan komutanın apoletlerini sökmeye senin gücün yetmez ama bu millet seni sandığa gömecek 24 Haziran'da. Bu seçime kadar 13 defa kaybettiniz. Bir kez daha kaybedeceksiniz. Şunu unutmayın Türk ordusuna bu millet laf söyletmez. Bu ülkede 40 yıldır teröristlere ev sahipliği yapan Kandil'in de sonu gelecek. Asker Kandil'e yürüyor. İnşallah oraya da Türk bayrağını dikip zaferi gösterecek."