Bakan Arslan:'Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek' Haberi



- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Meclise gelerek kaydını yaptırdı. Kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahmet Arslan, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi. Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı olması hasebiyle, öncelikle kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Zira, yeni yönetim şekli itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve kuracakları hükümet, bugünden sonra yürütme tarafında tek başlılık çerçevesinde çok daha hızlı, seri hareket edebilecek ve uygulamaları yapabilecek. Hem ülkemiz hem de dünyada hamilik yaptığımız mazlumlar ve mağdurlar için yeni yönetim sistemi çok çok önemli." diye konuştu.



