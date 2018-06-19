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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Arslan, Sarıkamış'ta esnafı ziyaret etti - KARS

Bakan Arslan, Sarıkamış'ta esnafı ziyaret etti - KARS

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın esnaf ziyareti - Bakan Arslan'ın vatandaşla sohbeti - Bakan Arslan'ın konuşmasıBakan Arslan, Sarıkamış'ta esnafı ziyaret etti - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Allah'ın izniyle sizlerle birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte biz her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceğiz"KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.Halk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Arslan, onların talep ve sorunlarını dinledi. Arslan, bir iş yerinde kendisine ikram edilen çikolataları gazetecilere verirken bir iş yerinde ise peynirle dürüm yaparak beraberindekilere ikram etti.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Bakan Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars Milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya ile ilçedeki esnaf ziyaretlerini tamamladı.Halk Eğitim Merkezi önünde konuşma yapan Arslan, Sarıkamışlıların her zaman yanlarında olduğunu ve hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Arslan, Sarıkamış'ın AK Parti'yi seçimlerde her zaman en güçlü şekilde desteklediğini ifade ederek, "Allah'ın izniyle sizlerle birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte biz her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceğiz. Biz her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümeti kurması adına desteğimizi, gayretimizi, duamızı hiç eksik etmeyeceğiz." dedi.
Vatandaşlardan 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için destek isteyen Arslan, "Bu dava için her biriniz olağan üstü bir mücadele gösterdiniz, olağan üstü bir mücadele göstermeye devam ediyorsunuz, Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Gittiğiniz her eve, çaldığınız her kapıda, girdiğiniz her yüreğe bizim selamımızı, muhabbetimizi, iyi dileklerimizi götürün eksik etmeyin." diye konuştu.

Muhabbet Hükümet Irak 

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