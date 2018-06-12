Bakan Arslan: 'Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz' - KARS
Bakan Arslan: "Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz" - KARS - Selim ilçesi ziyareti - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasıRecep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz" - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni sistemin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize hizmet etmeye devam edecek"KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni sistemin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize hizmet etmeye devam edecek." dedi. Bakan Arslan, beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile Selim ilçesini ziyaret edip, yapımı tamamlanan Selim Hayvan Pazarı'nı açtı.Arslan, ilçe merkezindeki açılış töreninde, 16 yıldır AK Parti hükümetleri olarak Kars 'a hep hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.
Sağlık ve eğitim dışında bölgenin geçim kaynağı olan hayvancılığa yönelik de yatırımlar yaptıklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:"Teknik donanımları üst seviyede olan bir tesisin açılmış olması bizi de sizi de ziyadesiyle memnun ediyor. KDV dahil buradaki yatırım miktarı 1,5 milyon. Eskiden bırakın bir hayvan pazarı, 1,5 milyon gelince bayram yapıyorlardı, artık o günler geride kaldı. Kars 'ta 15 yılda hayvancılığa verdiğimiz destekler 216 kat artmış. Kars 'ta yetiştirilen hayvan sayısı 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Büyükbaş, küçükbaş bir milyon yüz bin hayvan var. Tarım ve hayvancılıkta her yerde hızlı değişim ve rekabet var. "Arslan, İhtisas Besi Organize Hayvancılık Merkezi'nin temelini attıklarını anımsatarak, Kars 'ta çok büyük bir kesimhanenin yapımının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bölgede tarım ve hayvancılığa yönelik yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Arslan, "Bu yatırımları yaparken Selim'de insanların hayvanlarını alıp satabileceği modern bir pazar gerekiyordu. İnanıyorum ki bu hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden insanlar gelecek, böylece üretici ve alıcı kazanacak. Burası bölgenin en iyi hayvan pazarlarından birisi, bundan hiç şüphemiz yok. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Selim ve diğer ilçelerde yaptıkları birçok projenin olduğunu, temelini atmaya ve açmaya yetişemediklerini anlatan Arslan, "AK Parti olarak 15 yıldır Kars 'ta, Selim'de de çok proje yaptık, bunlara siz şahitsiniz. Köylerimize altyapı, su, kilit parke taşı götürülmesi konusunda çok çalışma yaptık." dedi. - "Desteğinize daha fazla ihtiyacımız var"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletin güçlü bir destekle onayladığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:"16 Nisan'da verdiğiniz güçlü destekle yolunu açtığınız cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi 24 Haziran'da yapılacak. Sizden istirhamımız, bugüne kadar verdiğiniz desteğinizin daha fazlasına ihtiyacımız var. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü şekilde destekleyeceğiz. Yeni sistemin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bize hizmet etmeye devam edecek."Konuşmaların ardından Bakan Arslan beraberindekilerle açılışını yaptığı merkezi gezerek inceledi.Arslan, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti.