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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Arslan, polis ve jandarmayla bayramlaştı - KARS

Bakan Arslan, polis ve jandarmayla bayramlaştı - KARS

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Evliya Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaşması - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın polis merkezini ziyaret etmesi - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşmasıUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars 'ta polis ve jandarmayla bayramlaştı.Bakan Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaptığı ziyaretler çerçevesinde, Kars Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliğine gelerek polislerin bayramını kutladı.Arslan, burada yaptığı konuşmada, "Her zamanki gibi kutsal görevinizin gereği nöbettesiniz, milletimiz sizin sayenizde daha rahat bayramlaşma yapıyor, yollarda daha emin ve güvenli olarak seyahat ediyor. Bu kutsal vazifede, Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizin bayramı kutlu olsun." dedi.
Ziyarette hazır bulunan Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, meslektaşları adına Bakan Arslan'a teşekkür etti.Arslan, daha sonra Kars İl Jandarma Komutanlığına geçti. Şeref defterini imzalayan Arslan, bölgede devam eden operasyonlar hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'tan bilgi aldı.Jandarma personelinin de bayramını kutlayan Arslan'a bu ziyaretinde Kars Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

Kutlay Polis Jandarma Polis Merkezi Bayramlaşma 

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