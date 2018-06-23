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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Arslan: 'Öncelikle sandıklara, sonra irademize sahip çıkalım' - KARS

Bakan Arslan: 'Öncelikle sandıklara, sonra irademize sahip çıkalım' - KARS

Bakan Arslan: "Öncelikle sandıklara, sonra irademize sahip çıkalım" - KARS - AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinden detay görüntüler - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması"Öncelikle sandıklara, sonra irademize sahip çıkalım" - Ulaştırma Denizicilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Bugüne kadar gösterdiğiniz emeğin heba olmaması, yarın milletin iradesinin, demokrasi bayramının sandıkta doğru tecelli etmesi için öncelikle sandıklarımıza, sonra irademize sahip çıkalım"KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bugüne kadar gösterdiğiniz emeğin heba olmaması, yarın milletin iradesinin, demokrasi bayramının sandıkta doğru tecelli etmesi için öncelikle sandıklarımıza, sonra irademize sahip çıkalım." dedi.
Seçim Koordinasyon Merkezinde partililere hitap eden Arslan, AK Parti kadrolarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Ak dava, Türkiye ve dünyanın geleceği için çok önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin devam etmesi amacıyla olağanüstü gayret sarf edildiğini dile getiren Arslan, emeklerinin boşa gitmemesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.Yarın milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğine dikkati çeken Arslan, "Sizden istirhamım, bugüne kadar gösterdiğiniz emeğin heba olmaması, yarın milletin iradesinin, demokrasi bayramının sandıkta doğru tecelli etmesi için öncelikle sandıklarımıza, sonra irademize sahip çıkalım." ifadesini kullandı.Bakan Arslan, 2023, 2053 hedeflerine ulaşmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini, 16 yılda Türkiye'nin her yerinde çok işler yapıldığını anlatarak, "Ne yazık ki bu memlekete hizmet etmeyenler, hizmet edemeyenler, bu memlekette taş üstüne taş koyamayanlar, bir başka ifadeyle bir baltaya sap olamayanlar AK Parti karşısında, hizmet erleri karşısında, taş üstüne taş koyanlar karşısında başka bir malzeme bulamadıkları için etnik ayrımcılık üzerinden seçim süreci yürütmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Seçim Süreci Ayrımcılık 

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