Bakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan 'İnce' çıktı - KARS
Bakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan "İnce" çıktı - KARS - 24 Haziran seçimleri - Sandıkların açılması - Oyların sayılmasıBakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan "İnce" çıktı - Arslan'ın oy kullandığı sandıkta milletvekili genel seçiminde en çok oyu AK Parti, cumhurbaşkanı seçiminde ise Muharrem İnce aldıKARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın oy kullandığı sandıkta, milletvekili genel seçiminde en çok oyu AK Parti, cumhurbaşkanı seçiminde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.Bakan Arslan'ın, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandığı 1057 No'lu sandıktaki oylar sayıldı.Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 127, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 132, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 21, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na 2 oy, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 31, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.Aynı sandıkta seçmenlerin milletvekilli genel seçimine ilişkin verdiği oyların ise 105'ini AK Parti, 92'sini CHP, 55'ini HDP, 17'sini MHP, 39'unu İYİ Parti, 2'sini Saadet Partisi, 1'ini HÜDA PAR aldı.