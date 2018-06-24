Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan 'İnce' çıktı - KARS

Bakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan 'İnce' çıktı - KARS

Bakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan "İnce" çıktı - KARS - 24 Haziran seçimleri - Sandıkların açılması - Oyların sayılmasıBakan Arslan'ın oy kullandığı sandıktan "İnce" çıktı - Arslan'ın oy kullandığı sandıkta milletvekili genel seçiminde en çok oyu AK Parti, cumhurbaşkanı seçiminde ise Muharrem İnce aldıKARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın oy kullandığı sandıkta, milletvekili genel seçiminde en çok oyu AK Parti, cumhurbaşkanı seçiminde ise CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.Bakan Arslan'ın, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandığı 1057 No'lu sandıktaki oylar sayıldı.Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından açılan sandıkta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 127, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 132, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e 21, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na 2 oy, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 31, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.Aynı sandıkta seçmenlerin milletvekilli genel seçimine ilişkin verdiği oyların ise 105'ini AK Parti, 92'sini CHP, 55'ini HDP, 17'sini MHP, 39'unu İYİ Parti, 2'sini Saadet Partisi, 1'ini HÜDA PAR aldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri Milletvekili 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı