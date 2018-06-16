Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Arslan'dan Doğu Anadolu'ya 6 tünel müjdesi - AĞRI

Bakan Arslan'dan Doğu Anadolu'ya 6 tünel müjdesi - AĞRI

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nı ziyaret etmesi - Bakan Ahmet Arslan'ın konuşması - Bakan Arslan'ın TÜGVA ve Esnaf ziyaretinden detaylarBakan Arslan'dan Doğu Anadolu'ya 6 tünel müjdesi - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - " Ağrı - Erzurum karayolunda 5, Doğubayazıt - Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde ise bir olmak üzere 6 tünel yapacağız" - "Bakanlığımızın 80 yılda Ağrı 'ya yaptığı yatırım 99 milyon liraydı, son 15 yılda yaptığımız yatırım ise 3 milyar lira"AĞRI (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " Ağrı - Erzurum karayolunda 5, Doğubayazıt - Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde ise bir olmak üzere 6 tünel yapacağız." dedi.
Kars'tan karayolu ile Ağrı 'ya gelen Bakan Arslan, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bayramlaştı.Arslan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde doğuya yapılan yatırımların önemine işaret ederek, yatırımlarla doğunun batı ile arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kalkmaya başladığını bildirdi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Arslan, İnce'nin insanların kafasını karıştırmaya ve ülkeyi 2002 öncesine götürmeye çalıştığını ifade etti.
- "80 yılda Ağrı 'ya 17 kilometre bölünmüş yol yapıldı"Muharrem İnce'nin ifade ettiği köprülerin yapımına harcanan para nedeniyle doğudaki iller gibi birçok şehre yatırımların gerçekleşemediğine değinen Arslan, "Para kalmadığı için Ağrı 'da bölünmüş yol, havaalanı yoktu. Onlar oralara bütün vergilerimizi harcayıp o köprüleri yapınca ülkenin geri kalan yerlerine hiçbir şey yapamıyorlardı. Günahlarını almayalım. Koskoca Ağrı 'ya 17 kilometre bölünmüş yol yapmışlardı. Muharrem İnce üzülmesin, bir şey daha yapmışlardı. 2 kilometre sıcak asfalt vardı Ağrı 'da. 80 yılda Ağrı 'ya 17 kilometre bölünmüş yol, 2 kilometre sıcak asfalt yapıldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı, üçüncü havalimanını da Avrasya Tüneli de Osman Gazi Köprüsü'nü de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de Çanakkale Köprüsü'nü de yap - işlet - devret metoduyla özel sektöre yaptırdı. Biz bunları özel sektöre yaptırırken topladığımız vergiyle de Ağrı 'ya, Muş'a, Kars'a, Iğdır'a da hizmet getiriyoruz." diye konuştu.
Ağrı 'ya 15 yılda 343 kilometre bölünmüş yol, 289 kilometre sıcak asfalt yapıldığına vurgu yapan Arslan, "Muharrem İnce fizik öğretmeni. Başka hiçbir şeyi bilmiyorsa bunu iyi bilir. 289 kilometre 2 kilometrenin 144 katından da fazla. Büyük projeleri özel sektöre yaptırırsan, parasını kullanıcıya ödetirsen Ağrı 'yı da bu kadar bölünmüş yol, sıcak asfalt, üniversite, tıp fakültesi, hastane, doğalgaz ve başka hizmetlerle tanıştırırsın. Bizim bakanlığımızın 80 yılda Ağrı 'ya yaptığı yatırım 99 milyon liraydı, son 15 yılda yaptığımız yatırım ise 3 milyar lira, yani 3 katrilyon lira." dedi.
Arslan, bölgedeki diğer yatırımlara da değinerek, " Ağrı - Erzurum karayolunda 5, Doğubayazıt - Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde ise bir olmak üzere 6 tünel yapacağız." değerlendirmesini yaptı.Partideki bayramlaşmanın ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ile esnaf ziyareti yapan Arslan, Merkez Camisi yanındaki parkta düzenlenen "Geleneksel helise yemeği" etkinliğine de katıldı.
Arslan daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı Şubesi'ni de ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

Tıp Fakültesi Cumhurbaşkanı Üçüncü Havalimanı Özel Sektör Cumhurbaşkanı Adayı 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Alişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk karelerAlişan ve Buse Varol evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış TöreniÜsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı gözaltına alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı