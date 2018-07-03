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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Arslan: 'Bin yıldır burada beraberiz' - KARS

Bakan Arslan: 'Bin yıldır burada beraberiz' - KARS

Bakan Arslan: "Bin yıldır burada beraberiz" - KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Arpaçay ziyareti - Bakan Arslan'ın AK Parti Akyaka İlçe Başkanlığı ziyareti"Bin yıldır burada beraberiz" - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türkmen'i ile kardeşiz, beraberiz. Şimdi değil bin yıldır burada beraberiz. Bu zenginliğimiz üzerinden bizi birbirimize düşürmek isteyenler özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkıyor"KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türkmen'i ile kardeşiz, beraberiz. Şimdi değil bin yıldır burada beraberiz. Bu zenginliğimiz üzerinden bizi birbirimize düşürmek isteyenler özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkıyor." dedi.
Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti 27. Dönem Kars milletvekili adayı Abdulfettah Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Akyaka ilçesini ziyaret edip AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle buluştu.Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti.İki milletvekili olarak 5 yıl hizmet edeceklerini belirten Arslan, "Son 15 yıldır Türkiye'nin her yerinde bir hizmet seferberliği var. AK Parti ile doğu - batı arasındaki kalkınmışlık farkını gidermek adına bir hizmet seferberliği var. Bu hizmet kervanını ekip anlayışıyla yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Bakan Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini hatırlatarak, Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde Meclise taşındığına dikkati çekti.Etnik yapıların mezhep farklılığının zenginlik olduğunu aktaran Arslan, şöyle devam etti:"Bin yıldır bu zenginlikle bu coğrafyada yaşıyoruz. Buna rağmen bizi birbirimize düşürmeye çalışan o kadar yanlış insan var ki... Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Türkmen'i ile kardeşiz, beraberiz. Şimdi değil bin yıldır burada beraberiz. Bu zenginliğimiz üzerinden bizi birbirimize düşürmek isteyenler özellikle seçim dönemlerinde ortaya çıkıyor. Ortaya koyacak malzemesi, argümanları olmayanlar, bizim bu zenginliğimizi sanki ayrıcalıkmış gibi kullanmaya çalışıyor."Akyaka halkının her seçimde AK Parti hükümetine destek verdiğine işaret eden Arslan, "Akyaka'da biliyor ki buraya hizmette kusur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Akyaka sınır bekleyen ilçe olmaktan çıkıp sınırın başkenti ve hizmetten yararlanan ilçe haline gelecek dedik ve o yönde çalışacağız." ifadesini kullandı.Arslan, daha sonra beraberindekilerle Arpaçay ilçesinde partililerle bir araya geldi. - "Hizmete devam edeceğiz"Bin yıldır bulundukları coğrafyada kardeş olarak yaşadıklarını ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, "Biz de bu gün olduğu gibi bundan sonra da size hizmete devam edeceğiz. AK Parti hükümetlerinin en büyük farkı batıdaki şehirlerle doğudaki şehirler arasındaki kalkınmışlık farkı gidermek, 16 yıldır bunu yapıyoruz, dünden bu güne emek sarf eden her kim varsa teşekkür ediyoruz." dedi.
Bakan Arslan, son seçimde Arpaçay'ın kendilerine verdiği güçlü desteğe değinerek, bu destekle kendilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlum ile mağdurlara hizmete devam edeceklerini kaydetti.

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