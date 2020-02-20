Bakan Albayrak’tan İdlib şehitleri açıklaması

-Kürsüde konuşan bakan Albayrak



( MARDİN ) MARDİN



- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de hain saldırı sonucu şehit olan 2 asker ve yaralı 5 askerlere ilişkin “2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mardin’de “İş Dünyası ile Buluşma"sına katıldı.

Bakan Albayrak, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda şehit olan 2 asker ve yaralı 5 asker ile ilgili konuştu.

Albayrak, “2 şehidimiz var, onlarla birlikte hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 5 yaralımız arkadaşlar iletti. Onlara da Rabbim acil şifalar nasip etsin diyorum. Yaralılarımız ve şehitlerimizle birlikte Rabbim ailelerine sabırlar ihsan etsin” açıklamasını yaptı.



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