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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

BAKAN ALBAYRAK'IN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINA GELMESİ

İş İnsanları Allah Erimli Forma İş Dünyası 

-BAKAN ALBAYRAK'IN İL BAŞKANLIĞINDAN GÖRÜNTÜLERİ
-BAKAN ALBAYRAK'IN KONUŞMASI

( NEVŞEHİR )- Bakan Albayrak: “Nevşehir’i yatırım anlamında güçlendireceğiz” NEVŞEHİR

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir’de iş dünyası buluşmasının ardından partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Albayrak’ı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer katıldı.
Bakan Albayrak ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’dan çalışmaları hakkında bilgiler almasının yanı sıra AK Parti İl Başkanlığı anı defterini imzaladı. Daha sonra ise partililer ile bir araya gelen Bakan Albayrak yaptığı konuşmada, “ Öncelikle hakikat bugün Kayseri’de başlayan Nevşehir ile devam eden Türkiye ekonomisinin değişimi ve dönüşümü konusunda gerek Ticaret ve Sanayi Odası gerekse iş insanları ile buluştuk. Bu buluşmalarımızın ardından Nevşehir teşkilatımız ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hakikaten bugün güzel bir gün. İş adamlarımız ile hem Kayseri’de hem Nevşehir’de buluşmalarımız son derece verimli geçti. İnşallah hedefimiz bu başarılı performansımıza müteakip ekonomik anlamında da yatırım anlamında da yakın dönemde çok güçlü yatırımlarla Nevşehir’i daha da güçlendireceğiz” dedi.
(COŞ_
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